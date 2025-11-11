Previsión meteorológica para este miércoles 12 de noviembre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha, intervalos nubosos de nubes medias y altas y, al final del día. En el extremo sureste de Cuenca y este de Albacete, se esperan intervalos de nubes bajas acompañadas de brumas y probables nieblas dispersas al final de la jornada.

Las temperaturas mínimas experimentarán un aumento salvo descensos ligeros en la Campiña y la Alcarria de Guadalajara. Mientras, las temperaturas máximas irán en aumento, que puede ser notable en Guadalajara, la Alcarria de Cuenca y en la Mancha de Toledo.

Los vientos serán flojos y moderados de componente sur, con probables rachas muy fuertes en cumbres del sistema Central durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 22 grados en Albacete, entre los 9 y los 25 en Ciudad Real, entre 8 y 22 grados en Cuenca, entre 5 y 23 grados en Guadalajara y entre 8 y 26 grados en Toledo.