Eurocaja Rural, en los XXVII Premios Amiab reafirmando su apuesta por la inclusión

Eurocaja Rural ha asistido a la XXVII edición de los Premios de Inclusión Social de Amiab, celebrados en el Palacio de Congresos de Albacete y donde se entregaron diversos reconocimientos a instituciones, empresas, personas, organismos de la Administración Pública y entidades que luchan por mejorar los derechos y calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias en Castilla-La Mancha.

El presidente de Eurocaja Rural y su Fundación, Javier López Martín, acudió a este acto para trasladar su apoyo a Amiab y felicitar personalmente al presidente de Amiab, Emilio Sáez, al director general, Pedro Sáez, y al resto de socios, trabajadores y colaboradores de Amiab, por la labor que efectúan en la representación y defensa de los derechos de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, buscando su integración plena y efectiva.

Amiab, quien suma casi 40 años apostando por la inclusión desde Albacete y abriendo fronteras a su paso para luchar por una inclusión real, fue hace unos años una de las entidades beneficiarias del programa de ayudas ‘WORKIN’ promovido por Fundación Eurocaja Rural, dirigido a la inserción laboral real de personas con discapacidad o que desarrollen acciones de formación en competencias profesionales para este colectivo.