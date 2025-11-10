Previsión meteorológica para este martes 11 de noviembre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, cielos nubosos y cubiertos con predominio de nubes altas y, en Toledo y Guadalajara por la mañana, abundante nubosidad baja acompañada de brumas y nieblas dispersas, más frecuentes en los valles de los ríos y en las sierras del sistema Central.

Las temperaturas irán en aumento y los vientos soplarán flojos variables con predominio de la componente sur.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 19 grados en Albacete, entre los 5 y los 18 en Ciudad Real, entre 3 y 16 grados en Cuenca, entre 5 y 16 grados en Guadalajara y entre 5 y 19 grados en Toledo.