Confirmado: el confinamiento llega a todos los municipios de Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a publicar esta semana una orden para extender el confinamiento de aves de corral destinado a contener la gripe aviar a los 919 municipios de la región, mientras la medida aplicada desde este lunes por el Ministerio afecta a 18.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que ha afirmado que la resolución se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y está convencido de que estará en vigor a mediados de semana.

El consejero ha reconocido que es una medida «difícil» para el manejo de las explotaciones, pero que es la que garantiza poder seguir vendiendo huevos camperos y ecológicos y hacer frente a la gripe aviar, cuyo foco más peligroso está ahora mismo en las aves migratorias.

Hasta el momento se han sacrificado en Castilla-La Mancha 150.000 gallinas por riesgo de gripe aviar en tres explotaciones, que ya están culminando las labores de limpieza y desinfección, por lo que Martínez Lizán espera que puedan retomar su actividad en las próximas semanas.