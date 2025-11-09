Formación de alto nivel para los directivos sanitarios de Castilla-La Mancha

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha participado en la inauguración de la quinta edición del programa que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se comparte con San Telmo Business School para la formación de directivos sanitarios.



El titular de Sanidad ha recordado que el objetivo principal de una maestría de este nivel, “es generar y retener el talento que tienen nuestros profesionales y que van acumulando a lo largo de los años en su quehacer diario”, por lo que ha recordado que ya son 75 personas de la organización sanitaria de Castilla-La Mancha las que han pasado por este curso.



En esta nueva edición se formarán otros nueve profesionales más de la sanidad pública de la región con el objetivo de “seguir creando banquillo para la gestión”.



Por ello, Fernández Sanz ha destacado la importancia de incentivar a los directivos y a los cargos intermedios que realizan este programa y “profesionalizar la gestión de una organización tan compleja como son las instituciones sanitarias”.



“En Castilla-La Mancha podemos decir sin dudar que estamos en el mejor momento para la sanidad pública, tanto por presupuesto, por inversiones en tecnología e infraestructuras, como en adquisición de tecnología y por supuesto en recursos humanos”, ha reconocido el consejero de Sanidad.



Así, Fernández Sanz ha resaltado que “también es muy importante que los profesionales que formamos quieran quedarse con nosotros en el Servicio de Salud, en la propia Consejería y poder cubrir así todos los puestos que tenemos de directivos en nuestro ámbito”.



Para concluir su intervención, el titular de Sanidad ha agradecido “a San Telmo el hecho de llevar ya cinco ediciones con nosotros, en Toledo, con este programa”. Ha extendido dicho agradecimiento a los organizadores, “tanto de las entidades privadas como públicas que llevan a cabo este programa y también al profesorado, que en muchos casos además aportamos desde nuestra organización”, ha finalizado.