El PSOE de Castilla-La Mancha defiende los diez años de apuesta de Page por la educación pública como garantía de igualdad de oportunidades

El PSOE de Castilla-La Mancha ha defendido hoy los diez años de apuesta del presidente Emiliano García-Page por la educación pública de la región como garantía de igualdad de oportunidades, en el acto ‘CLM por buen camino en educación’ que el partido ha celebrado en Ugena (Toledo), contando con la participación del consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Amador Pastor.

Pastor, que ha asegurado estar «muy satisfecho» de estos diez años de políticas educativas bajo el liderazgo del presidente Page, ha resaltado que las mismas han estado centradas sobre todo en los alumnos, y lo ha ejemplificado en la última de las medidas adoptadas, la primera matrícula universitaria gratuita para unos 5.000 estudiantes, que está suponiendo un ahorro de aproximadamente 1.000 euros por familia.

Ha aludido además a una cuestión que, como ha recordado, «estaba muy olvidada en esta región», la gratuidad de la educación infantil en la etapa de 0 a 3 años, especialmente en pequeños municipios para garantizar igualdad de oportunidades.

«Y no nos conformamos con eso, hemos querido también que haya un sistema de gratuidad en el nivel de 2 a 3 años y está suponiendo a las familias un ahorro de 212 euros. No me quiero olvidar del Banco de Libros, otra apuesta que está suponiendo un ahorro de unos 240 euros por familia, con 106.000 beneficiarios», ha subrayado.

Pastor ha señalado que el PSOE está llevando a Castilla-La Mancha, en materia educativa, «por el buen camino». Una región que no solo se ha recuperado de los recortes de la etapa de gobierno del PP, ha trasladado, sino que hoy está «a la vanguardia, es punta de lanza de muchas medidas educativas, y también somos referentes en inclusión educativa».

Para ello, ha aseverado, en estos diez años de Gobierno, se ha incrementado un 73 % el gasto educativo por alumno, hoy hay más profesores pese a haber menos alumnos, frente al cierre de escuelas rurales se han abierto más de 40, se han recuperado las ayudas de comedor escolar y se han bajado las ratios de alumnos por aula, entre otros avances.

Avances de los que ha dado cuenta el alcalde de Ugena, Félix Gallego, que ha remarcado que la localidad es «un ejemplo de las políticas del presidente Page en materia educativa».

Prueba de ello, ha sostenido, es el nuevo Instituto de Educación Secundaria Obligatoria que está en Ugena, «un avance y un paso de gigante en las políticas en materia educativa. Y Ugena también es ejemplo de esas políticas impulsadas en materia cultural», ha recordado, pues su biblioteca ha sido reconocida con la medalla al mérito cultural de Castilla-La Mancha.

Álvaro Gutiérrez: «CLM tiene al peor PP»

Por su parte, el secretario General del PSOE en la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha sostenido que Page ha conseguido darle la vuelta a los indicadores económicos y sociales de la región «como un calcetín», y vive un momento de «extraordinaria estabilidad, de un extraordinario avance de progreso, y de una solidez que contrasta claramente con la incertidumbre y la crispación a nivel nacional».

Por contra, ha señalado, a tenor de la celebración este domingo del Congreso autonómico del PP de Andalucía, y la presencia de Paco Núñez en el mismo, Castilla-La Mancha tiene en la oposición al «peor PP de toda España», lo que contrasta con «la fiabilidad, la credibilidad y la confianza que inspira el Gobierno».

«Hoy en Andalucía estarán todos los líderes territoriales del PP. Desde la dimisión de Mazón, el peor PP de España es el de Castilla-La Mancha. Un PP con falta de liderazgo, sin programa, sin proyecto, instalado en los bulos y en la manipulación», ha concluido.