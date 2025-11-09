Castilla-La Mancha avanza en la implantación de terapias domiciliarias para el tratamiento de pacientes que necesitan hemodiálisis

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa dando pasos importantes en la implementación de terapias domiciliarias para el tratamiento de pacientes con enfermedad renal crónica que requieren tratamiento de hemodiálisis con la incorporación progresiva a la cartera de servicios de los hospitales del sistema sanitario público regional de técnicas alternativas, como la diálisis peritoneal y la hemodiálisis domiciliaria.



Así lo ha indicado hoy el director gerente del SESCAM, Alberto Jara, durante la inauguración del XX Congreso Provincial de Personas con Enfermedad Renal de la provincia de Ciudad Real, donde ha informado que actualmente en Castilla-La Mancha más de 140 pacientes realizan diálisis peritoneal y cerca de una decena hemodiálisis domiciliaria.



En relación con esta última terapia, ha indicado que ya está en marcha en los hospitales de Albacete, Guadalajara y Toledo. Este año se ha puesto en marcha en los de Alcázar de San Juan y también en el Ciudad Real y ya se está trabajando para que empiece a funcionar en los hospitales de Cuenca y de Talavera de la Reina.



“Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha estamos comprometidos con la mejora continua de la atención a pacientes con enfermedad renal crónica. Sabemos que la lucha contra la enfermedad es larga, difícil y requiere un esfuerzo coordinado entre profesionales, instituciones y, por supuesto, los propios pacientes y sus familias”, ha subrayado Jara.



Por ello, ha añadido, además de las medidas de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento convencional, se están dando pasos importantes para impulsar las terapias domiciliarias, dentro de una estrategia más amplia para mejorar la atención de los pacientes renales, dándoles mayor autonomía y facilidades para la conciliación del tratamiento con su vida personal y laboral.



Proyecto de mejora en el transporte sanitario



El director gerente del SESCAM ha señalado que estos avances en el tratamiento representan un cambio significativo en la atención “porque estamos poniendo al paciente en el centro del proceso, escuchando sus necesidades y adaptando los tratamientos a su vida”.



En este sentido, ha indicado que otro ejemplo de este compromiso con la mejora de la calidad asistencial es el proyecto que viene desarrollando la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario en colaboración con ALCER Ciudad Real para mejorar la humanización y optimizar el transporte sanitario de los pacientes en tratamiento de diálisis, asegurando una atención más digna, eficiente y centrada en la persona.



Las medidas implementadas dentro de este proyecto incluyen la dedicación de recursos específicos a las rutas de diálisis, la optimización de tiempos y distancias de traslado, la limitación del número de pacientes por vehículo y la adecuación de los horarios de transporte a las necesidades clínicas y personales de cada paciente.



“Los resultados que hemos obtenido en el tiempo que lleva operativo muestran que las incidencias relacionadas con el transporte sanitario de pacientes de diálisis se han reducido en más de un 80 por ciento, lo que refleja el éxito del modelo colaborativo y la mejora efectiva en la calidad y humanización del servicio”, ha afirmado.



A este respecto, ha adelantado que el objetivo del SESCAM es hacer extensible esta iniciativa a las cinco provincias una vez se resuelva la nueva adjudicación del contrato de transporte sanitario, actualmente en proceso de licitación.



Colaboración en la promoción de la donación de órganos



Por último, ha agradecido a ALCER su colaboración en la promoción de la donación de órganos, un área fundamental para quienes necesitan un trasplante renal. “Vuestra labor en este campo, ha dicho, es decisiva, ayudando a crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de la donación, sin la cual muchos de nuestros pacientes no tendrían acceso a un tratamiento que salva vidas”.



Según los datos aportados por el gerente del SESCAM, en los diez primeros meses de este año se ha batido el récord en número de donaciones en Castilla-La Mancha, habiendo alcanzado las 78, seis más que en 2023, año que hasta ahora ostentaba el número más alto de donaciones en ese periodo de tiempo.



De enero a octubre de este año se han realizado en la Comunidad Autónoma 82 trasplantes renales y otros 28 castellanomanchegos han recibido un trasplante de riñón en otra comunidad autónoma.



Jara ha terminado su intervención felicitando a todas las personas que van a recibir un reconocimiento en los XII Premios ALCER, especialmente a los profesionales de la Planta de Nefrología del Hospital General Universitario de Ciudad Real, a Felicidad Romero, que durante 18 años ha sido la coordinadora de Enfermería de Trasplantes de la Gerencia de Alcázar de San Juan y a Luis Javier Yuste, coordinador médico de trasplantes del Hospital General Universitario de Ciudad Real en los últimos diez años.