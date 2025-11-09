Atento si te quieres sacar el CAP en Castilla-La Mancha; apunta estas fechas

El Gobierno de Castilla-La Mancha convocará seis pruebas a lo largo del próximo 2026 para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para conductores de camiones y autobuses.



Las pruebas dan acceso al título obligatorio en toda la Unión Europea para conductores de camiones (con masa superior a 3.500 kilogramos) y autobuses. Acredita la formación obligatoria necesaria para conducir vehículos pesados de forma profesional y complementando al permiso de conducir (C o D). La formación se divide en un CAP inicial y una formación continua que se debe renovar cada cinco años.



Los exámenes consistirán en un cuestionario de 100 preguntas más tres de reserva y los aspirantes dispondrán de dos horas para contestarlas. Para la admisión a examen se debe haber realizado previamente la validación del curso por la correspondiente comunidad autónoma responsable.



Los plazos de inscripción para las pruebas que se van a realizar son los siguientes: la primera prueba del 1 al 23 de diciembre de 2025; la segunda prueba del 1 al 21 de febrero de 2026; la tercera del 30 de marzo al 23 de abril de 2026; la cuarta prueba del 1 al 23 de junio de 2026; la quinta del 1 al 22 de agosto de 2026; y la sexta y última prueba del 1 al 23 de octubre de 2026.



Las fechas para la realización de los exámenes se fijarán y publicarán en el DOCM una vez finalizado el periodo de inscripción teniendo en cuenta el número de aspirantes inscrito y confirmada la disponibilidad de las instalaciones adecuadas.



El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha asegurado que estos exámenes “son una demanda de un sector, como el del transporte, con el que podemos conseguir que, en el ámbito de la logística, que es uno de los motores económicos no solo de Castilla-La Mancha sino del conjunto de España, sigamos nutriendo a las empresas de talento para poder seguir adelante”.