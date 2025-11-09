Agudo (PP) ensalza el modelo de Juanma Moreno por su «cercanía, moderación y compromiso»

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha ensalzado este domingo el modelo de gestión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de quien ha destacado que ha convertido su región en una tierra «líder» desde «la cercanía, la moderación y el compromiso con sus vecinos».

De esta forma se ha pronunciado Agudo en Sevilla, donde ha asistido al XVII Congreso Autonómico del PP de Andalucía en el que Moreno ha sido reelegido máximo responsable regional de la formación, ha señalado el Partido Popular de Castilla-La Mancha en una nota de prensa.

La secretaria general de los ‘populares’ ha recordado que hace un año, en ese mismo lugar, se celebró el Congreso Federal del PSOE que reeligió a Pedro Sánchez como secretario general del Partido Socialista.

Una cita en la que estuvo el presidente regional y secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page «con el clan de las chistorras votando a Sánchez y apoyándolo junto al hoy preso Santos Cerdán y a María Jesús Montero», ha afirmado Agudo.

Frente a ello, ha agregado que el PP de Castilla-La Mancha ha acudido a Sevilla a apoyar a Juanma Moreno, «que es un presidente comprometido que sacó a Andalucía del socialismo».

Asimismo, ha aseverado que «el PP y el PSOE no somos lo mismo» y «Alberto Núñez Feijóo no es como Pedro Sánchez, ni Juanma Moreno es como María Jesús Montero, ni Paco Núñez es como Emiliano García-Page».

La dirigente popular ha concluido que «hay muchas formas de gobernar y gestionar», pero «la que demuestra cada día que está del lado de los vecinos, comprometida con las necesidades de su tierra», en su opinión, es la del PP.