Si tienes diabetes y vives en Castilla-La Mancha, esta jornada te interesa

Con motivo de la próxima celebración del Día Mundial contra la Diabetes, que se celebra el viernes 14 de noviembre, la Consejería de Sanidad junto a Novo Nordisk han organizado una jornada para dar a conocer el proyecto ‘Las enseñanzas de Sancho Panza’, que se desarrollará bajo el lema “La importancia de mantener un estilo de vida saludable en diabetes”, en el salón de actos de la Consejería de Sanidad el próximo miércoles 12 de noviembre a las 17 horas.



En la mesa inaugural participarán el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, la directora de Acceso al Mercado y de Relaciones Institucionales de Novo Nordisk en España, Silvia Mejide, el director gerente del área de Atención Primaria de Toledo, Javier Rodríguez Alcalá y la presidenta de la Asociación de Diabéticos de Toledo, ADITO.



Posteriormente, se celebrarán diversas intervenciones sobre el “Linaje de Sancho Panza, genes de ayer y enfermedades de hoy”, y la aventura de disfrutar de un estilo de vida saludable, a cargo de José Joaquín Alfaro, jefe del servicio de Endocrinología y Nutrición de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, Belén González Mohíno, coordinadora médica del Centro de Salud de la Puebla de Montalbán y Eva Sáez, enfermera coordinadora Formación Sanitaria Especializada en el SESCAM.



La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa en sangre son demasiados altos. Llevar una buena salud ayuda a mantener los niveles de glucosa dentro de rangos normales. Una alimentación equilibrada, el ejercicio regular y los controles médicos frecuentes reducen el riesgo de hiperglucemia (glucosa alta) o hipoglucemia (glucosa baja), ambas potencialmente peligrosas.



Controlar la diabetes puede ser un desafío psicológico. Mantener hábitos saludables, una rutina equilibrada y apoyo emocional contribuyen a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, que pueden afectar negativamente el control de la glucosa.



En definitiva, un buen estado de salud permite a las personas con diabetes mantener el control de su enfermedad, prevenir complicaciones y disfrutar de una vida plena y equilibrada.



Se estima que un 13 por ciento de la población de Castilla-La Mancha vive con diabetes.



Desde el Gobierno de Emiliano García-Page se ha mostrado una especial sensibilidad hacia este colectivo de pacientes, siendo en 2017 la primera Comunidad Autónoma en ofrecer de manera gratuita a todos los diabéticos menores de edad, sensores de determinación de glucosa intersticial, casi dos años antes de que esta gratuidad fuera incorporada a la cartera básica del Sistema Nacional de Salud.