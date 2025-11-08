Padilla señala la importancia del Estatuto para Castilla-La Mancha y pide apartar la «intoxicación» de Vox: «Está en contra de nuestro crecimiento»

La vicesecretaria del PSOE de Toledo y consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha señalado hoy la importancia que tiene para Castilla-La Mancha que este próximo martes 11, se apruebe en el Congreso de los Diputados la reforma del Estatuto de Autonomía de la región y ha pedido apartarlo de la «intoxicación» de Vox, que «estando en contra del Estatuto está en contra de que crezcamos al mismo ritmo que otras autonomías».

En declaraciones previas al acto ‘CLM por buen camino’, que el PSOE de Castilla-La Mancha ha celebrado en La Roda (Albacete), Padilla ha recordado que los dos principales partidos de la región «que sí creen en las autonomías», han estado trabajando mucho tiempo para sacar adelante un Estatuto que será «bien defendido» por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.



«Y lo haremos, además, con toda la firmeza y toda la confianza en esta región y en las posibilidades que tiene, y apartando la intoxicación que nuevamente Vox vuelve a hacer», ha lamentado.

Los ataques del partido de ultraderecha de esta semana, «tratando de echarlo por tierra», ha criticado, también van en contra de Castilla-La Mancha que, gracias a ese Estatuto, ha subrayado, «ha sido capaz de convertirse en la región que es hoy».

Y frente a ello, ha manifestado, el PSOE celebra actos como el de este sábado en La Roda, que huyen del enfrentamiento y se centran en los diez años de gobierno del presidente Page «trabajando y apostando por toda la gente que merece la pena en esta región y también por sus empresas».

2015, ha asegurado Padilla, «significó un cambio de rumbo para Castilla-La Mancha» y, desde entonces, junto a Diputaciones y Ayuntamientos como el de La Roda, se ha gestionado de una forma «eficiente, reduciendo la deuda e invirtiendo el 70 % del presupuesto en políticas sociales».

«Hoy somos la comunidad autónoma donde hay mayor confianza empresarial de toda España, incluso los bancos han mejorado nuestra calificación, y creo que el gran éxito es la coherencia, el diálogo y es haberlo hecho juntos, en consenso con la sociedad en general y gracias a la confianza que aporta estabilidad a la región y nos permite seguir creciendo», ha trasladado.



Por su parte, el secretario de Organización del PSOE en la provincia de Albacete, Fran Valera ha llamado la atención acerca de que los hechos «hablan por sí solos. La inversión que está haciendo la Junta de Comunidades en esta comarca, tanto en empleo, en formación, en políticas sociales, de bienestar social, de atención a las personas, de educación, son perfectamente defendibles», ha aseverado.

Una gestión que según Valera «nos hace estar orgullosos y es la envidia de España. El faro de las políticas de izquierdas, de las políticas socialistas, pero de las políticas para todas las personas, es Castilla-La Mancha», ha zanjado.

Por último, Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda, ha afirmado que es motivo de celebración que Castilla-La Mancha «va por buen camino» y ha mostrado el orgullo que supone vivir en una tierra que «no solo es el centro de España físicamente, sino el centro de España en políticas centradas en las personas, gracias a un presidente que está haciendo una región en la que merece la pena vivir».



«Éramos de paso, pero hoy más que nunca somos el centro de las políticas de un gran país y cada vez atraemos a más gente para vivir y también para invertir», ha concluido.