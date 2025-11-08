El PP de Castilla-La Mancha pide activar un paquete de medidas «urgentes» en apoyo a los autónomos

La diputada del grupo parlamentario popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Itziar Asenjo, ha abogado por activar un paquete de medidas «urgentes» en apoyo a los autónomos porque las del Gobierno regional son, a su juicio, «insuficientes».

Asenjo, que este sábado ha atendido a los medios de comunicación en Guadalajara, ha advertido de que los autónomos están pasando por «un momento crítico» y de que necesitan «mucho apoyo» por parte de la Administración, ha asegurado el PP en una nota de prensa.

En este contexto, la diputada popular ha afirmado que su formación impulsará un paquete de medidas para este colectivo, que ha considerado «fundamental» porque «potencia el empleo y la actividad económica en Castilla-La Mancha».

Asimismo ha indicado que la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) señala que el 38,3 % de los autónomos ha visto descender su facturación respecto a 2024 y que el 83,5 % se siente gravemente afectado por la carga impositiva.

Por ello, ha explicado que la propuesta del PP regional contempla medidas de ámbito nacional y autonómico y que instará a la Junta para que, a su vez, inste al Gobierno de España a tenerlas en cuenta.

Entre esas medidas ha citado la transposición de la directiva del IVA franquiciado, para que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año no tengan que hacer frente al impuesto; la reducción de la carga burocrática y tributaria o la puesta en marcha de un plan de relevo generacional.

También la devolución inmediata de los excesos de cotización en casos de pluriactividad o la equiparación de derechos con los trabajadores por cuenta ajena, como el derecho a la lactancia o el subsidio para mayores de 52 años.

Asenjo también se ha referido a la Tarifa Plana para autónomos y ha pedido mantener la convocatoria abierta de forma continua para poder acceder a la ayuda «en el momento en que se den de alta, sin tener que esperar a nuevas convocatorias».