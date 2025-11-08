El Gobierno de Castilla-La Mancha resalta su apoyo al cine en la última década

Castilla-La Mancha ha impulsado el sector cinematográfico en la última década a través de diferentes políticas públicas dirigidas a fortalecer tanto la creación como la exhibición y distribución del producto cultural. Con casi 2,5 millones de euros, sin contar las retribuciones que reciben los festivales, se han financiado cerca de 160 proyectos.



El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor ha destacado diferentes ayudas en este sentido como las dirigidas a financiar guiones, desarrollo de cortometrajes, producción de largometrajes, desarrollo de largometrajes o a salas de cine, estas últimas a través de los fondos comunitarios Next Generation.



Además, ha recordado la apuesta del Ejecutivo porque la gente vaya a los cines y en este sentido ha subrayado la reciente publicación de una línea de ayudas, dotada con casi 400.000 euros, con la finalidad de apoyar la actividad de los cines de Castilla-La Mancha, fomentando la diversidad cultural y recuperando el hábito de disfrutar del cine en la gran pantalla.



El responsable de la Educación, la Cultura y el Deporte regional ha hecho pública esta información previamente a su asistencia a la clausura del Festival del Cine y la Palabra CIBRA, que, en su edición número 17, ha vuelto a acercar el séptimo arte y la literatura a la capital regional, con una programación amplia y dirigida a todos los públicos.



En este contexto, Amador Pastor ha valorizado el papel del Festival, un evento que ha tildado de “revelador y dirigido a desarrollar” una forma de enseñar el cine y la literatura que transciende la pantalla, el papel y las propias fronteras imaginarias de la capital regional y de la Comunidad Autónoma.



El Festival CiBRA cuenta con el patrocinio de la Junta de Comunidades, el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación de Toledo y el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán. En esta edición eleva su apuesta por unir los grandes títulos cinematográficos del año con la literatura, dando un mayor protagonismo a destacados nombres de nuestras letras, tanto nacionales como internacionales.



El consejero de Educación también ha señalado la colaboración entre la Consejería de Educación y el Festival “a través de las ‘XII Jornadas de Cine y Educación: la educación en la solución: del dicho al hecho ya no hay trecho”, que se han celebrado en el Castillo de San Servando de Toledo.



En este sentido, el consejero ha comentado que las jornadas de formación están abiertas a cualquier docente, sin importar su especialidad y etapa educativa, con el fin de incorporar el cine como herramienta.