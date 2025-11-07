Previsión meteorológica para este sábado 8 de noviembre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha nuboso abriéndose grandes claros por la mañana en el oeste y a partir de la tarde en el resto. Brumas y nieblas de madrugada en zonas altas y en puntos del norte de Toledo.

Lluvias débiles, chubascos y probables tormentas que no se esperan en el tercio oeste, que serán poco probables en el oeste de Guadalajara y que cesan a primeras horas de la mañana.

Las temperaturas mínimas, con cambios ligeros predominando los descensos en el cuadrante noroccidental y sin cambios en el resto. Mientras, las máximas irán en ascenso en el noroeste de Toledo y provincia de Guadalajara, con pocos cambios en el resto.

El viento soplará flojo a moderado del noroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el sur y sureste de Albacete, amainando a últimas horas.