Feijóo alza la voz desde Ciudad Real: «Hay que cambiar al gobierno y hay que cambiar al presidente»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que «si un gobierno no puede resolver los problemas de los ciudadanos» y «si su presidente está rodeado por sumarios de corrupción», hay que «cambiar al gobierno» y hay que «cambiar al presidente». «Un país europeo no merece esto».

Ha sido durante la clausura del Congreso por el XXX Aniversario de la Unión Europea de Mayores, en Ciudad Real, donde el líder de los ‘populares’ ha hecho un paréntesis en su discurso para cargar contra el gobierno de Pedro Sánchez y referirse a la investigación de la financiación del PSOE y la ruptura de Junts con el Gobierno.

«Un país tiene que dedicarse a los asuntos trascendentes para los ciudadanos», comenzaba diciendo Núñez Feijóo, quien advertía de que «España no puede estar secuestrada por los sumarios que afectan al presidente del Gobierno, al Gobierno o al partido del Gobierno».

Dicho esto, el líder de la oposición ha comentado que «no se puede consentir que un jueves normal en España, el Gobierno constate que ha perdido la mayoría parlamentaria y que, a la vez, se inicie una investigación sobre la financiación irregular del partido del Gobierno.

El presidente del PP ha continuado afirmando que «si un gobierno no puede resolver los problemas de los ciudadanos y si su presidente está rodeado por sumarios de corrupción, hay que cambiar al gobierno y hay que cambiar al presidente».

«La solución para España es un cambio» de gobierno «por uno que tenga las mismas prioridades que el conjunto de los españoles» y que pueda recuperar los temas importantes para el debate político en el país como es –ha abundado– «ese compromiso generacional entre los mayores y jóvenes, entre jóvenes y mayores».