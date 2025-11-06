Previsión meteorológica para este viernes 7 de noviembre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha cielo poco nuboso con intervalos de nubes en cumbres del nordeste, aumentando de madrugada a nuboso o cubierto de norte a sur. Probables brumas y nieblas matinales y vespertinas localmente en la Alcarria y en zonas altas del norte que no se descartan en cumbres albaceteñas. Por la tarde, lluvias y chubascos acompañados de tormentas.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, y las máximas irán en ascenso en Albacete, en ligero descenso en la Alcarria de Guadalajara y con pocos cambios en el resto.

Alguna helada débil y dispersa en el norte de la Ibérica. El viento soplará de flojo a moderado de componente oeste.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 16 grados en Albacete, entre los 7 y los 16 en Ciudad Real, entre 4 y 12 grados en Cuenca, entre 5 y 13 grados en Guadalajara y entre 8 y 17 grados en Toledo.