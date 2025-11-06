La producción industrial de Castilla-La Mancha sube por encima de la media nacional: los datos

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 5,6% interanual el pasado mes de septiembre en Castilla-La Mancha, 1,1 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 4,5%, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial sale así de cifras negativas en Castilla-La Mancha.

El índice fue positivo en todas las comunidades autónomas con Castilla y León (+17%), Andalucía (+11,2%) y Canarias (+8,7%) con mayores crecimientos, excepto en Comunitat Valenciana en donde el índice cayó un 3,3%, y en País Vasco con una reducción del 2,8%.

En lo que va de año la producción industrial en Castilla-La Mancha se ha incrementado un 0,7%, frente a un incremento del 1,1% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 9,9% con un descenso del 5,7%en el caso de los duraderos y un 10,9% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 7,7%;, los bienes intermedios anotaron un 2,3% menos y los de la energía, un 6,2% más.

A nivel nacional, el Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 4,5% en septiembre en relación al mismo mes de 2024, tasa 4,3 puntos superior a la de agosto.

Con el avance de septiembre, el más pronunciado desde el pasado mes de junio, la producción industrial encadena cuatro meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial aumentó un 1,7% interanual el pasado mes de septiembre, tasa 1,6 puntos inferior a la de agosto. Pese ello, la producción industrial acumula siete meses consecutivos de alzas en la serie corregida.

En términos mensuales (septiembre sobre agosto) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial subió un 0,4% tras dos meses de caídas.

Por sectores, los bienes de equipo fueron los únicos que presentaron una tasa mensual negativa, del 1,4%, en tanto que los bienes intermedios registraron el mayor avance mensual de la producción (+2%).