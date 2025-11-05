Previsión meteorológica para este jueves 6 de noviembre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha temperaturas en descenso generalizado, notable en el caso de las máximas en Ciudad Real, oeste de Albacete, Mancha de Toledo y sistema Ibérico, pudiendo ser localmente extraordinario.

Cielos nubosos o cubiertos con apertura de claros por la noche. Brumas y bancos de niebla en zonas altas de montaña durante la madrugada y las primeras horas del día. Lluvias y chubascos dispersos de madrugada, que pueden ir acompañados de tormentas aisladas y que no se descarta que el resto del día queden restringidos al cuadrante noreste.

El viento soplará de flojo a moderado de oeste y suroeste, más intenso durante las horas centrales y amainando a flojo en Toledo y Ciudad Real a última hora. No se descartan rachas muy fuertes en cumbres de Alcaraz y Segura al final de la madrugada.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 15 grados en Albacete, entre los 7 y los 14 en Ciudad Real, entre 5 y 12 grados en Cuenca, entre 7 y 15 grados en Guadalajara y entre 11 y 16 grados en Toledo.