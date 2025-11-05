Alza la voz y apunta que ve «despreciable» que Núñez compare la gestión de la dana de Page y Mazón

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha tachado de «despreciable» la actitud del líder del PP regional, Paco Núñez, por comparar la gestión de la dana entre los presidentes autonómicos de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el valenciano, Carlos Mazón.

«Es bastante depreciable la actitud de Núñez, en muchas de sus actitudes y especialmente con la desgracia de la dana», ha lamentado, en declaraciones a los medios de comunicación tras anunciar los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno regional, donde se ha referido a la comparación que el popular hizo este lunes tras anunciar Mazón que dejará la Generalitat valenciana.

Núñez afirmó que Mazón ha «asumido responsabilidades» por la gestión de la dana tras dimitir, mientras que Page no ha dado explicaciones ni asumido responsabilidades.

Para Padilla el líder del PP «no ha hecho una cosa distinta» desde que asumió la presidencia de su partido.

La consejera portavoz ha acusado a Núñez de «trata de asimilar» a Castilla-La Mancha y «vincular la desgracia» a la gestión de Page con las «crisis» o problemas de comunidades dirigidas por el PP.

«Debe estar muy desesperado para buscar similitudes entre Mazón y García-Page», ha advertido Padilla, quien ha añadido que «la ciudadanía de Valencia tiene claro lo que hizo Mazón y la de Castilla-La Mancha lo que hizo el presidente Page y dónde estaba».

Y ha concluido señalando que el presidente regional estuvo «apoyando» a los municipios y familiares de las víctimas de la dana.