Previsión meteorológica para este miércoles 5 de noviembre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha posibles chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta en el tercio oeste de la comunidad, donde pueden ser localmente fuertes. Se irán extendiendo hacia el este.

Habrá intervalos nubosos por la mañana, con la presencia de nubes bajas en el tercio oriental, probablemente asociadas a brumas y bancos de niebla; a partir del mediodía la llegada de un frente aumentará la nubosidad de oeste a este, cubriendo progresivamente el cielo. Por la tarde, se esperan chubascos acompañados de tormenta, que afectarán principalmente al tercio oeste.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso salvo en Albacete, donde permanecerán sin cambios; las máximas, en ascenso ligero y sin cambios en el cuadrante sureste.

El viento en general soplará flojo de componente sur; no se descartan rachas fuertes asociadas a las tormentas.