Carga contra el «tasazo de basura de Sánchez»: una «soga más» a los ciudadanos

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha cargado contra el llamado «tasazo de la basura» y el «impuestazo del agua», que tienen «apellido socialista»: el primero, el de Pedro Sánchez; y el segundo, el de Emiliano García-Page, con su canon regional del agua, realidades, según ha descrito, que suponen una «soga más» para los ciudadanos.

Moreno ha comparecido ante las puertas de la Consejería de Desarrollo Sostenible para denunciar las políticas medioambientales impuestas por el Partido Socialista, a las que ha calificado de «no contribuir al desarrollo de la región ni sostener a las familias y a las empresas castellanomanchegas, sino de ser una máquina de recaudar, sancionar y restringir libertades».

Durante su intervención, ha mostrado las publicaciones oficiales del BOE y del Diario Oficial de Castilla-La Mancha donde se demuestra «la obligación de que el tasazo de la basura se aplique en todos los municipios de España y que el nuevo impuestazo del agua repercuta en el recibo de todo aquel castellanomanchego que tenga un contador».

El presidente del Grupo parlamentario también «ha denunciado los bulos y mentiras del PSOE para engañar a los castellanomanchegos y camuflar así la verdadera razón de estos impuestos «que no es otra que el afán recaudatorio socialista». Moreno ha explicado que estos dos impuestos afectan a todos los ayuntamientos de la región y castiga a todos los vecinos «independientemente del color político de sus municipios».

Además, ha aclarado que «el canon del agua es gestionado por el Gobierno de García-Page a través de su Agencia del Agua», ha informado Vox en un comunicado.

Moreno ha acusado al PP y al PSOE de promover un «fanatismo climático» que destruye la libertad, la prosperidad y la vida de las familias trabajadoras a través de la Agenda 2030 que «impone prohibiciones, tasas y multas».

Moreno ha descrito las consecuencias directas de las políticas climáticas en Castilla-La Mancha: «Familias que no llegan a fin de mes, autónomos a los que no les sale rentable trabajar, jóvenes que dedican la mayor parte de su sueldo al alquiler y que ahora tienen que pagar además un nuevo impuesto sobre el agua y la basura.» «Ese ‘tasazo’ y ese ‘impuestazo’ son una soga más al cuello de quienes sostienen este país. El bipartidismo ahoga a las familias y enriquece al Estado», ha lamentado.