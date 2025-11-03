Vox Castilla-La Mancha no se ‘moja’ en la dimisión de Mazón: «Nos remitimos al presidente Santiago Abascal que dará las indicaciones pertinentes»

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Iván Sánchez, ha rehusado hacer una valoración de la comparecencia institucional del hasta ahora presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en la que ha anunciado su dimisión, y se ha remitido a la comparecencia del presidente de Vox, Santiago Abascal, en Plasencia a las 13.30 horas.

Preguntado al respecto en la rueda de prensa que ha ofrecido en las Cortes castellanomanchegas, el diputado regional de Vox ha asegurado que, en dicha comparecencia, Abascal informará de todo lo que sea relevante a la cuestión de Valencia.

«Desde Vox somos un partido que decimos exactamente lo mismo en todas partes y por ello nos remitimos al presidente Santiago Abascal que dará las indicaciones pertinentes», ha apuntado Sánchez.

ESTATUTO C-LM

De otro lado, y sobre la llegada del nuevo Estatuto de Autonomía al Congreso de los Diputados, el dirigente de Vox ha insistido en que se trata de «un estatuto para los políticos», para aumentar el número de políticos, algo que, ha apostillado, «se ha demostrado y ha quedado latente y palpable», ya que «se han tirado un año con ese estatuto encerrado en el cajón mientras negociaban si eran 55, eran 59 en vez de 35 como tenemos ahora».

«El único interés de los dos partidos –en referencia a PSOE y PP– por ese estatuto era el aumento de los diputados. Le daba exactamente igual todos esos derechos que decían que iban a blindar para los castellanomanchegos».

CUENTAS EN LAS CORTES

Sobre las cuentas de Vox en las Cortes, Sánchez ha incidido en que la formación de Abascal tiene las cuentas «muy claras», han estado a disposición de la intervención del Parlamento y se ha subsanado.

«Estamos muy tranquilos con el uso que le damos al dinero, puesto que no tenemos nada que ocultar. Nosotros no andamos con chistorras, con coliflores o con lechugas, ni folios, ni cosas de esas».

Desde Vox, ha insistido, «estamos súper tranquilos con nuestras cuentas». «Las tenemos clarísimamente auditadas, tanto a nivel regional, a nivel municipal y a nivel nacional», ha afirmado el diputado de Vox, quien asegura que no tienen nada de que esconderse.