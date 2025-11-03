Previsión meteorológica para este martes 4 de noviembre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas y nubosidad baja matinal en el tercio oriental, donde podrán formarse brumas y nieblas ocasionales, especialmente en la Mancha conquense y la Mancha de Toledo, donde podrían ser más extensas.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, más acusado en el caso de las mínimas. El viento soplará flojo de componente sur.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 20 grados en Albacete, entre los 7 y los 22 en Ciudad Real, entre 7 y 18 grados en Cuenca, entre 5 y 19 grados en Guadalajara y entre 8 y 23 grados en Toledo.