Pedirá que se revisen las subvenciones a Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha

El PSOE de Castilla-La Mancha pedirá que se revisen las subvenciones a Vox en las Cortes autonómicas de años anteriores y cree que la formación de Santiago Abascal debería auditar las cuentas de sus grupos en los ayuntamientos y en las diputaciones donde tienen presencia.

Así lo ha puesto de manifiesto el secretario regional de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, desde Hellín, donde el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha mantiene una reunión con el Grupo Municipal Socialista.

El ‘número dos’ del PSOE ha asegurado que «la semana pasada nos enteramos que Vox C-LM tenía que devolver 34.000 euros de 2024 por financiar alegalmente a la dirección de Abascal». Y, hoy, ha dicho Gutiérrez, «además sabemos que en Alcázar de San Juan, Vox lleva dos años sin justificar más de 21.000 euros a intervención».

«Mucho nos tememos de que ha sido una orden generalizada a los ayuntamientos, a los grupos de las diputaciones provinciales y también desde las Cortes de Castilla-La Mancha; y creemos que es pertinente que el partido a nivel regional inicie una auditoría de las cuentas de sus grupos municipales y de sus grupos en las diputaciones provinciales», ha apuntado el socialista.

Además de esta petición, el PSOE va pedir una investigación de las cuentas en las Cortes de Castilla-La Mancha del Grupo Vox porque los socialistas entienden que se está haciendo «una financiación alegal y masiva desde los ayuntamientos, desde las diputaciones y desde las Cortes donde está Vox al partido de Abascal».

De este modo, los socialistas creen que «estos –en referencia a Vox– que vinieron a regenerar la política y que a la primera de cambio, en el primer año de sus gobiernos y en el de estar en las instituciones, ya se están aprovechando para financiar el partido de Abascal en vez de hacer actividades en sus territorios, obviamente nos parece un mal presagio de lo que puede ser Vox en Castilla-La Mancha».

DIMISIÓN BENJAMÍN PRIETO

De otro lado, y preguntado por la dimisión de Benjamín Prieto como presidente del Partido Popular de Cuenca, se ha remitido a este martes cuando, según ha apuntado, sea efectiva esta dimisión, ya que hoy se reúne la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Popular para aceptarla y por lo tanto tramitarla.

«Mañana lo valoraremos porque creemos que algo tiene que ver con los malos resultados del Partido Popular que se pronostican en Cuenca en las elecciones autonómicas», ha abundado Gutiérrez.