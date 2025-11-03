14 heridos leves y uno grave: balance de los accidentes de tráfico en Castilla-La Mancha este fin de semana

Un total de 15 personas han resultado heridas –14 leves y una grave– en los 10 accidentes ocurridos en las carreteras de Castilla-La Mancha durante el pasado fin de semana, según el balance de la DGT enviado por la Delegación del Gobierno en la región desde las 15.00 horas del viernes a la medianoche de este domingo.

De la provincia de Albacete no se tienen datos; mientras que Ciudad Real ha registrado dos siniestros, con cinco heridos leves; y en la de Cuenca ha habido dos accidentes con cuatro heridos de carácter leve.

En las carreteras de Guadalajara también ha habido dos accidentes con un herido grave y otro leve, mientras que en la provincia de Toledo se han registrado cuatro accidentes con cuatro heridos leves.

ALCOHOLEMIA

Respecto a las pruebas de alcoholemia, se han realizado un total de 4.097 en la región, 50 de ellas positivas, 9 de las cuales han sido en jóvenes de menos de 25 años.

En la provincia de Albacete no se tienen datos; mientras que en Ciudad Real se han llevado a 954 pruebas, siendo 17 de ellas positivas, tres en un menor de 25 años.

En Cuenca fueron 797 las pruebas realizadas, una de las cuales fueron positivas, una en menores de 25 años; en Guadalajara fueron 1.229 pruebas, 22 positivas, cinco de ellas en un menor de 25 años, y en la provincia de Toledo se hicieron 1.117 pruebas, de las que diez arrojaron resultado positivo, ninguna de ellas en menores de 25 años.