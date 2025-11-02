Previsión meteorológica para este lunes 3 de noviembre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas de madrugada y de nubosidad baja en el cuadrante suroriental, tendiendo a despejarse en las horas centrales del día y finalizar con intervalos de nubes altas cruzando de oeste a este.

No se descartan brumas y algún banco de niebla en zonas altas de Cuenca y Albacete al principio y final del día.

Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas en ascenso o sin cambios, excepto en el sureste de Albacete, donde habrá descensos.

El viento soplará flojo de dirección variable, con predominio de la componente este durante la primera mitad del día y la componente sur durante la segunda.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 19 grados en Albacete, entre los 7 y los 19 en Ciudad Real, entre 5 y 19 grados en Cuenca, entre 7 y 19 grados en Guadalajara y entre 7 y 21 grados en Toledo.