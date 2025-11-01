Previsión meteorológica para este domingo 2 de noviembre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o cubiertos de madrugada tendiendo a intervalos de nubes altas a partir de mediodía.

Se esperan probables brumas y bancos de niebla, principalmente en zonas de montaña, que serán algo más persistentes en Alcaraz y Segura. Del mismo modo, habrá lluvias débiles y chubascos durante la madrugada, especialmente en zonas de montaña.

Las temperaturas mínimas, que se esperan al final del día, irán en descenso en la mitad noroccidental, que será notable en la Sierra de San Vicente, y con pocos cambios en el resto. Por su parte, las máximas continuarán sin cambios o con cambios ligeros.

El viento soplará flojo a moderado de componente oeste girando a noroeste y a norte al final del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados en Albacete, entre los 9 y los 19 en Ciudad Real, entre 8 y 17 grados en Cuenca, entre 9 y 18 grados en Guadalajara y entre 10 y 20 grados en Toledo.