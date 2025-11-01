Castilla-La Mancha, protagonista en los Premios ‘Supercuidadores 2025’

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha recibido uno de los Premios ‘Supercuidadores 2025’, convocados por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), por el proyecto ‘El Servicio Público de Teleasistencia en Castilla-La Mancha como vanguardia del desarrollo de la atención en el entorno a las personas en situación de dependencia’.



El acto de entrega, celebrado en el Auditorio Rafael del Pino de Madrid, ha reunido a representantes institucionales y entidades sociales de toda España para reconocer iniciativas destacadas en el ámbito de los cuidados y la atención a la dependencia. El galardón ha sido recogido por la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, en representación del Gobierno regional y de la Viceconsejería de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia.



El Servicio Público de Teleasistencia de Castilla-La Mancha se ha consolidado como uno de los más avanzados del país, con más de 83.000 personas usuarias y un modelo de atención personalizada, predictiva y proactiva que combina innovación tecnológica y atención humana. Se trata de una prestación pública, gratuita y disponible las 24 horas, que contribuye a mejorar la autonomía personal, la seguridad y la calidad de vida, especialmente en el medio rural.



El actual contrato, gestionado por Tunstall Televida, cuenta con una inversión de 42,9 millones de euros hasta 2028 y se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este modelo incorpora inteligencia artificial, dispositivos de geolocalización, sensores de movimiento y programas de acompañamiento psicosocial, con el objetivo de anticipar riesgos, prevenir situaciones de soledad y promover el envejecimiento activo.



La distinción concedida por la UNIR sitúa a Castilla-La Mancha como referente nacional en cuidados de larga duración, reconociendo la capacidad del Gobierno regional para integrar tecnología, cercanía y atención personalizada en los servicios sociales públicos y por su compromiso con la igualdad territorial y la lucha contra la despoblación.