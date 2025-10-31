Un millón de euros para proteger al lince ibérico en esta Autovía que pasa por Castilla-La Mancha

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado un contrato por 988.418 euros para ejecutar obras destinadas a la protección del lince ibérico en el tramo de la autovía A-4 comprendido entre los kilómetros 234 y 245, entre Almuradiel y Despeñaperros, en la provincia de Ciudad Real.

El proyecto se enmarca en el convenio autorizado por el Consejo de Ministros entre el Ministerio, a través de la Dirección General de Carreteras, y la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, dentro del Proyecto Life Naturaleza y Biodiversidad, que busca generar una metapoblación genética y demográficamente funcional de esta especie en peligro, ha informado este viernes el Ministerio en nota de prensa

El objetivo principal es evitar la reducción de la población de linces ibéricos, mantener el equilibrio natural y conservar los hábitats, beneficiando también a otras especies de flora y fauna de los ecosistemas mediterráneos de la zona.

Entre los trabajos previstos se incluyen el desmontaje del vallado existente de hasta 2 metros de altura y la instalación de un nuevo cerramiento específico de 2,5 metros, así como un vallado parcial en el kilómetro 235 junto a la vía férrea que permitirá el tránsito seguro de la fauna y evitará atropellos.

Asimismo, se realizarán obras de drenaje y adaptación de pasos de fauna, construyendo banquetas laterales de hormigón para facilitar el tránsito de animales.

La intervención incluirá también la revegetación con juncos en las inmediaciones del acceso a la obra de paso, favoreciendo un entorno más natural y seguro para los linces y otras especies.

La actuación cubrirá 11 kilómetros de la A-4, reforzando la sostenibilidad y la protección de la biodiversidad en uno de los tramos clave para la conservación de esta especie.