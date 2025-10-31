Previsión meteorológica para este sábado 1 de noviembre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, cielo nuboso o cubierto en la mitad noroccidental de la Comunidad Autónoma y poco nuboso con intervalos de nubes en el resto, aumentando al final a nuboso.

Se esperan lluvias y chubascos en el noroeste, principalmente en la Sierra de San Vicente, donde podrían ser localmente persistentes, sin descartarse de forma más débil y ocasional en el resto de la región.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el noroeste y con pocos cambios en el resto y las máximas permanecerán sin cambios significativos.

Por su parte, el viento soplará flojo de sur y suroeste.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 20 grados en Albacete, entre los 10 y los 19 en Ciudad Real, entre 9 y 17 grados en Cuenca, entre 11 y 18 grados en Guadalajara y entre 11 y 22 grados en Toledo.