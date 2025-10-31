Eurocaja Rural, reconocida por Cruz Roja por su compromiso social en el encuentro con empresas con motivo del Aniversario de la DANA

Cruz Roja celebró un encuentro en Madrid con la finalidad de agradecer la cooperación y solidaridad de las empresas que colaboraron con proyectos destinados a la reparación económica y social de las zonas damnificadas por la catástrofe de la DANA.

El evento, conducido por el periodista Juan Ramón Lucas, contó con la participación de la presidenta de Cruz Roja Española, María del Mar Pageo; la vicecoordinadora provincial de Valencia y responsable del Plan de Ayuda de la Dana en Valencia sobre el Plan de Respuesta, Pilar Salort; el director de Captación de Fondos, Alianzas con Empresas y Responsabilidad Social en Cruz Roja española, Jaime Gregori; así como el testimonio de varias personas afectadas, voluntarios y técnicos, que contaron su experiencia en aquel terrible episodio. Todos ellos agradecieron el apoyo de Cruz Roja y de las empresas implicadas en la reconstrucción de los territorios afectados.

Con este acto, Cruz Roja quiso agradecer la solidaridad y compromiso de muchas empresas y fundaciones con los distintos programas de Cruz Roja, del día a día, pero también en grandes emergencias, como la que afectó hace justo un año por la DANA a varios territorios, principalmente la Comunidad Valenciana pero también a Andalucía y Castilla-La Mancha. Una emergencia que, según se señaló, provocó una colaboración histórica en términos de solidaridad.

Además de su colaboración específica con Cruz Roja, el pasado mes de febrero, Fundación Eurocaja Rural seleccionó los proyectos beneficiarios de la convocatoria extraordinaria de ‘Ayudas Sociales DANA’, con el fin de que distintas entidades locales y organizaciones sociales pudieran retomar, reabrir o reconstruir su actividad, para garantizar la prestación de los servicios municipales y de entidades sociales que se desarrollaban previas a la catástrofe.

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, asistió en representación de la entidad y de su fundación a este evento, agradeciendo profundamente el reconocimiento de esta organización sin ánimo de lucro, y aprovechó la ocasión para reiterar su «firme compromiso con las personas y el territorio, especialmente en los casos en que resulta más necesario. En las 9 comunidades autónomas, 23 provincias, en las que estamos implantados», afirmó.