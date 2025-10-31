Castilla-La Mancha contará con “una nueva plataforma tecnológica” para conectar la oferta y demanda de empleo

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha avanzado la presentación, “el miércoles que viene”, de “un nuevo instrumento tecnológico, una nueva plataforma de intermediación” para el fomento de la empleabilidad en la Comunidad Autónoma que “va a estar al servicio de empresas de distinto tamaño” y, “al mismo tiempo, también para todos los trabajadores”.



Así lo ha dado a conocer García-Page en la presentación de la futura Oficina Emplea y Centro de Formación de Cuenca, instantes después de colocar la primera piedra de este proyecto que permitirá ahondar en la empleabilidad de la ciudadanía de esta provincia, dando servicio a 81 municipios y a casi medio centenar de pedanías.



En concreto, el Gobierno autonómico presentará el próximo día 5 de noviembre esta nueva plataforma digital que ha supuesto una inversión de dos millones de euros y que permitirá vincular de manera directa “la demanda de empleo con la oferta”, produciéndose, por tanto, una “necesaria revisión” y “una actualización importante” de las herramientas con las que cuenta la Administración regional para dinamizar el mercado laboral.



Asimismo, Emiliano García-Page ha resaltado que “seguimos trabajando en las políticas activas”, en alusión a la aprobación, el martes que viene en la reunión del Consejo de Gobierno, de 18 nuevos coworking, espacios que actúan como “talleres de incubación de oportunidades y de empresa y también, lógicamente, de salidas laborales”. De este modo, se dará luz verde a la firma de un convenio de colaboración con la Escuela de Organización Industrial para impulsar estos espacios de trabajo, que ya han permitido acompañar a más de un millar de proyectos emprendedores en la región.



Todas estas medidas, ha reflexionado, son iniciativas “que van en la dirección de no estar de brazos cruzados esperando que las empresas contraten y que los trabajadores esperen que alguien les llame”, dado que “aquí todo el mundo tiene que plantearse buscar y nosotros ayudar en esa búsqueda, porque es un objetivo de todos”.



En este punto, el presidente castellanomanchego, en referencia al desequilibrio que se produce en algunos sectores entre oferta y demanda de empleo, ha apuntado a la conveniencia de avanzar en los procesos de “intermediación e interacción de lo público y lo privado”, dado que “es un problema de todos el arreglar los desajustes del mercado de trabajo”,. Todo ello “en un mercado que está cambiante y que va a ser cambiante” y en torno al cual “nadie está planteando radiografías estáticas” porque “la sociedad, enormemente abierta, está experimentando muchísimos cambios”, ha relatado.



“España ha encontrado bastantes nichos de economía que tienen perspectiva en el tiempo”, tal es el caso del turismo que “es muy evidente” o la construcción porque “si este país tiene que arreglar el principal problema que es el de la vivienda, tiene que hacer mucha vivienda alejada de criterios de burbuja y especulación”, ha rematado.

La política al servicio de la gente



En su intervención, esta mañana en el Museo Paleontológico de Cuenca, y poco antes de desplazarse a Valverde de Júcar para inaugurar la nueva Escuela Infantil del municipio, Emiliano García-Page ha deseado “que la política no sea un fin en sí mismo, sino un medio», al tiempo que ha reclamado «que no se convierta la política en lo que les importa a los políticos”, puesto que “eso es lo que está pasando en el conjunto de España, pero afortunadamente, no en Castilla-La Mancha».



En esta presentación, Emiliano García-Page ha estado acompañado por el vicepresidente Primero del Gobierno autonómico, José Luis Martínez Guijarro; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López; la coordinadora territorial del SEPE en Castilla-La Mancha, María Teresa Losa; el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, y el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, entre otros.