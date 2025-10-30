Una subida y una bajada en la compra de viviendas en Castilla-La Mancha

Datos del pasado mes de agosto

La compraventa de viviendas subió en agosto un 6,4 % en Castilla-La Mancha, donde el precio disminuyó un 12,8 %, y la creación de nuevas sociedades subió en la región el 26,5 %, según los datos del Consejo General del Notariado.

En el ámbito nacional, la compraventa de viviendas cayó de nuevo en agosto un 1,3 %, un mes caracterizado por las vacaciones, mientras que la concesión de hipotecas para la compra de una casa moderó su subida al 3,3 % y los precios se encarecieron un 5,6 % interanual.

Con el descenso de agosto, la compraventa de viviendas encadena dos meses consecutivos de recortes y protagoniza tres caídas en lo que va de año, un ejercicio que arrancó con intensas subidas ante el abaratamiento de los tipos de interés y la mejora de las condiciones hipotecarias.

Además de en julio (-1 %) y agosto (-1,3 %), la compraventa de viviendas cayó en mayo un 2 %.

Pese a que los datos de compraventas e hipotecas de agosto son inferiores a los de julio, los precios aumentaron en agosto en mayor medida en un contexto marcado por la escasez de producto.

Dos meses de caídas y Madrid liderando los descensos

En agosto se contabilizaron 38.239 compraventas. Las de los pisos -las más numerosas- disminuyeron un 3,3 % respecto al mismo mes del pasado año hasta las 27.822 unidades.

Por el contrario, las de viviendas unifamiliares crecieron un 4,5 % hasta las 10.417 unidades.

La compraventa de vivienda se redujo en nueve comunidades con la de Madrid a la cabeza de los descensos (-14,5 %), la única con una caída de doble dígito.

A continuación se situaron Islas Baleares (-9,5 %), Navarra (-7 %), Comunidad Valenciana (-5,7 %), Cantabria (-4,8 %), Andalucía (-2,9 %), Murcia (-2,7 %), Islas Canarias (-1 %) y Cataluña (-1,2 %).

Por el contrario, se incrementaron en ocho comunidades: Castilla y León (12,6 %), Aragón (11,8 %), Extremadura (11,5 %), País Vasco (9 %), Castilla-La Mancha (6,4 %), Galicia (4,2 %), Asturias (2 %) y La Rioja (0,4 %).

La cuantía hipotecaria supera los 161.000 euros, el 9 % más

En agosto, los préstamos hipotecarios para la adquisición de una vivienda crecieron un 3,3 % con 21.011 operaciones y la cuantía promedio ascendió un 9,4 % hasta 161.692 euros.

Casi el 55 % de las compraventas se hizo con una hipoteca y, en este tipo de compras, la cuantía del préstamo supuso de media el 73,9 % del precio.

Las hipotecas para vivienda crecieron en once comunidades, pero cayeron en Navarra (-11,3 %), Islas Baleares (-10,5 %), Comunidad de Madrid (-3 %), Comunidad Valenciana (-1,6 %), Andalucía (-0,2 %) e Islas Canarias (-0,2 %).

Las comunidades cuyas tasas superaron la media nacional fueron Extremadura (30,6 %), Galicia (16,8 %), Aragón (12,8 %), Asturias (12,7 %), Castilla y León (12 %), Cataluña (8,2 %), País Vasco (4,4%), Castilla-La Mancha (4,3%) y La Rioja (4,2%).

Con respecto a la cuantía de los préstamos, subió en todas las autonomías con Asturias (21,3 %) y Aragón (20,6 %) a la cabeza.

El metro cuadrado rebasa los 1.700 euros

En agosto, el precio medio del metro cuadrado fue de 1.728 euros, el 5,6 % más.

Los que más se encarecieron fueron los pisos, un 8,1 % hasta los 1.993 euros/m², mientras que las viviendas unifamiliares lo hicieron un 2,5 % hasta los 1.312 euros.

Salvo en Castilla-La Mancha (-12,8 %) y Asturias (-3,1 %), los precios subieron en todas las comunidades.

Con subidas de dos dígitos destacaron Cantabria (21,6 %), Extremadura (20,2 %), Islas Baleares (20,1 %), Murcia (15,2 %), Islas Canarias (14,2 %) y Comunidad Valenciana (11,3 %). Entre los grandes mercados, en Madrid subieron un 9,6 % y en Cataluña un 8,4 %.

La creación de nuevas sociedades aumentó en doce autonomías, destacando las alzas en Castilla-La Mancha (26,5%), Extremadura (24,4%) y Cantabria (20,8%).

En cambio, disminuyó en Navarra (-41,2%), Asturias (-23,2%) y La Rioja (-13,3%).

