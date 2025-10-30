Previsión meteorológica para este viernes 31 de octubre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o cubiertos en zonas de montaña, especialmente en la mitad occidental. Probables brumas y bancos de niebla matinales en la mitad este.

Probables lluvias y chubascos al sur del Sistema Central, que podrían ser localmente persistentes. Las temperaturas permanecerán sin cambios significativos. El viento soplará flojo del sur y suroeste.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 20 grados en Albacete, entre los 11 y los 20 en Ciudad Real, entre 10 y 18 grados en Cuenca, entre 10 y 17 grados en Guadalajara y entre 11 y 21 grados en Toledo.