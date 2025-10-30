La Fundación Globalcaja consolida su compromiso con el deporte base junto a la Escuela de Fútbol Base de Ciudad Real

La Fundación Globalcaja y el Club Deportivo Escuela de Fútbol Base de Ciudad Real han renovado su colaboración en una alianza que refuerza el compromiso con el deporte base en la provincia.

Esta es la tercera temporada en la que la Fundación Globalcaja impulsa la actividad de la Escuela de Fútbol Base, tras el acuerdo ratificado por Mayte Carmona y Rafael Fernández, directora de la Fundación y director de la Escuela Federada, respectivamente, en un encuentro que contó con la presencia de Pau Beltrán, concejal de Deportes de Ciudad Real e integrantes de la Junta Directiva de la Escuela.

Gracias a esta colaboración, más de 850 niños y niñas de entre 6 y 15 años podrán seguir practicando fútbol en un entorno que promueve hábitos saludables y valores deportivos, pilares fundamentales tanto para el club como para la Fundación.

La Escuela de Fútbol Base, que este mes de octubre su 30 aniversario, es uno de los clubes más consolidados de la región. Además de su labor en el deporte escolar, cuenta con dos equipos juveniles y un equipo senior femenino, ampliando su impacto en distintas categorías. Siempre ha destacado por su promoción de la cantera y la formación integral del alumnado, a través de los entrenamientos y competiciones en las que participan.