Previsión meteorológica para este jueves 30 de octubre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, un tiempo nuboso o cubierto al principio, abriéndose pronto claros en el cuadrante nordeste, y después en el resto de la Comunidad.

Abundantes brumas y nieblas matinales, que irán desapareciendo a lo largo de la mañana. Lluvias y chubascos en el sureste de madrugada, que se irán desplazando hacia el este a lo largo de la mañana.

Temperaturas mínimas en descenso, localmente con pocos cambios, y máximas en ascenso, excepto en el sureste donde se esperan descensos. Viento flojo del norte al principio, girando a oeste y suroeste.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 19 grados en Albacete, entre los 10 y los 19 en Ciudad Real, entre 9 y 19 grados en Cuenca, entre 10 y 19 grados en Guadalajara y entre 10 y 21 grados en Toledo.