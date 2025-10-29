La importante inversión de Castilla-La Mancha para la vacunación; busca prevenir estas 13 enfermedades 

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una dotación de 12,3 millones de euros para el calendario vacunal de 2026, que permitirá la aplicación de 367.000 dosis para prevenir 13 enfermedades como el meningococo, la hepatitis A y B, la difteria o el tétanos.

Según ha explicado en rueda de prensa este miércoles la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, esta inversión refuerza un «compromiso» por la prevención que se ha traducido en un 600 % de aumento de presupuesto para vacunación en la última década, al pasar de 5 millones de euros en 2015 a 39 millones en 2025.

Asimismo, ha destacado que en los que va de campaña de la gripe se ha aumentado el porcentaje de vacunación en un 20 % en adultos y un 25 % en niños respecto al mismo período de 2024, y el Gobierno de Castilla-La Mancha espera llegar este año al 70 % de la población diana.

Por otra parte, de la vacuna contra la Covid-19 se han puesto en esta campaña 76.000 dosis hasta el momento.