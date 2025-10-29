La exposición de los niños en redes sociales preocupa; se prepara una consulta pública

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que su departamento iniciará este jueves una consulta pública para comenzar el trámite que pretende regular la exposición de niños en redes sociales por parte de sus padres, una práctica conocida como ‘sharenting’.

Así lo ha comunicado Rego este miércoles ante los medios de comunicación, a los que ha indicado que la norma «pondrá el foco en la responsabilidad de las plataformas digitales», al igual que ha subrayado que es necesario diferenciar «entre los contenidos compartidos por familiares y los contenidos compartidos con fines económicos».

El anuncio de la titular de Juventud e Infancia ha llegado antes de que mantuviera una reunión con un grupo de personas académicas y divulgadoras en esta materia, con las que ha convenido en que ya se están viendo «las consecuencias de compartir imágenes sin regulación».

La ministra ha avisado que el punto de partida debe ser la consideración de la infancia «como sujeto de derecho y, en este caso, con especial atención a su derecho a la privacidad».

«El entorno digital ha venido para quedarse», ha afirmado Rego, quien ha asegurado que este espacio «necesita regulación y garantías» de derechos para niños y adolescentes. «Es una obligación para garantizar sus identidades digitales», ha aseverado.

En esta línea, la ministra ha afirmado que, en muchas ocasiones, el ‘sharenting’ «deriva en situaciones de violencia digital», como el ‘ciberbullying’. Asimismo, ha recordado que el 72% del material incautado a pedófilos está compuesto por imágenes cotidianas.