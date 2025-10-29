Eurocaja Rural reafirma su compromiso con el sector primario en la ‘I Jornada LegumbreViva’

La Casa de la Cultura de Cabañas de la Sagra ha acogido esta mañana la ‘I Jornada LegumbreViva’, un encuentro que aspira a convertirse en referente para el sector de las legumbres en Castilla-La Mancha. Organizado por elDiario.es Castilla-La Mancha y su espacio especializado ‘Agroalimentaria’, el evento ha contado con el patrocinio de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la JCCM, Campo y Alma, o Eurocaja Rural, y con la colaboración del Ayuntamiento de Cabañas de la Sagra, municipio con una arraigada tradición en la producción de legumbres.

La jornada, que reúne a representantes institucionales, agricultores, organizaciones agrarias, investigadores y expertos del sector para abordar los principales desafíos y oportunidades de este cultivo esencial para la región, ha contado en su inauguración oficial con la participación del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, el alcalde de Cabañas de la Sagra, Tomás Díaz Yuste, y la directora de elDiario.es Castilla-La Mancha, Carmen Bachiller.

Durante su intervención, López Martín ha destacado el papel de Eurocaja Rural como entidad comprometida históricamente con el sector primario, el desarrollo rural y la economía social de Castilla-La Mancha. «El apoyo de nuestra Entidad va más allá del ámbito financiero, ofreciendo también soporte administrativo, formación especializada, asesoramiento técnico y productos adaptados a las necesidades del sector, así como sinergias y alianzas para responder a los requerimientos del colectivo».

Además, ha recalcado el modelo de atención personalizada y cercana de la Entidad, así como su papel clave en la tramitación de la PAC, especialmente en la provincia de Toledo, donde gestiona más de la mitad de las solicitudes. A este respecto, indicar que, desde esta semana, los profesionales del sector disponen en las oficinas de Eurocaja Rural de toda la información relativa a la PAC 2026, incluyendo las últimas modificaciones normativas y requisitos para el periodo de sementera. La entidad pone a disposición del sector igualmente su Gabinete Agrario, un departamento específico para cooperativas, y otro para ayudas y subvenciones, dirigidas a agricultores y ganaderos.

López Martín subrayó por último las propiedades intrínsecas que poseen las leguminosas, «pues aportan a nuestra alimentación salud y una dieta equilibrada, y es algo que es necesario recomendar, promocionar y desarrollar desde el punto de vista sanitario. Nuestra región es una de las principales productoras de legumbres del país. Es fundamental seguir apoyando a nuestros agricultores para preservar nuestra gastronomía. La apuesta de Eurocaja Rural por el sector primario representa una firme defensa del medio rural, la competitividad agroalimentaria y un modo de vida sostenible para el equilibrio económico, social y ambiental del territorio».

Compromiso con la innovación a través del Laboratorio para obtener productos de calidad

Desde la entidad financiera también se destaca la importancia del seguro agrario como herramienta de protección frente a desastres climáticos, y el compromiso con la innovación, a través de servicios como su Laboratorio, que realiza análisis de los factores que influyen en la obtención de un producto de calidad, así como asegura su trazabilidad desde antes de la plantación hasta la obtención del producto final, contribuyendo a la mejora de su calidad nutricional.

En este sentido, significar que el Laboratorio de Eurocaja Rural hace análisis de suelo (importante para la preparación del suelo antes de la siembra y durante el periodo de crecimiento del fruto, dada la importancia de conocer características del suelo donde se va a plantar, tales como la textura y contenido en materia orgánica, así como la conveniencia de aplicación de fertilizantes, dosis y momentos adecuados a las necesidades específicas de la lenteja en cada etapa de su ciclo de crecimiento); análisis foliar (como herramienta esencial para evaluar el estado nutricional de la planta, permitiendo detectar deficiencias o exceso de nutrientes y ajustar la fertilización de manera eficiente); analíticas de agua de riego empleada (evaluando su aptitud para el riego de leguminosas y que, por su composición, no pudiera afectar al correcto crecimiento de la planta); y analíticas de producto final: un análisis químico de las principales características nutricionales que este producto aporta y que tan beneficiosas son para nuestro organismo, tales como su contenido en proteína y fibra.

Tras la inauguración, se celebran dos mesas redondas: «Evolución en la producción de legumbres en Castilla-La Mancha», moderada por Pilar Virtudes, y «Legumbres para una alimentación del siglo XXI», moderada por Ernesto Aguirre, donde profesionales y expertos abordan el cultivo de legumbres en sus distintas vertientes, así como la evolución, desarrollo y perspectivas que tienen las legumbres en nuestra región y su presencia a nivel nacional e internacional.