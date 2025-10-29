Ampliada la inversión y los plazos para las ayudas a rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de viviendas en Castilla-La Mancha; los detalles

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ampliado el plazo de solicitud y el crédito en la convocatoria de subvenciones para la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de viviendas, incrementado el actual presupuesto en 6 millones de euros, de modo que, con esta convocatoria, se llegará una inversión total de 29,7 millones de euros entre los años 2025 y 2028.

Según ha informado la consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, el plazo de solicitud se ha ampliado hasta el 1 de diciembre de 2025 para una convocatoria que recoge tres líneas de actuación: ayudas a la rehabilitación del envolventes en edificios de uso residencial y colectivo, instalación de sistemas térmicos, y rehabilitación de edificios protegidos de uso residencial, colectivo y viviendas unifamiliares.

Las ayudas a la rehabilitación energética en el conjunto de edificios y unifamiliares pueden llegar hasta el 60% del coste subvencionable, aunque podrá ampliarse al 70% cuando el ahorro energético sea del 50%, con un tope de ayuda por vivienda de 8.100 euros.

Para la mejora de la eficiencia energética las cuantías se pueden incrementar en los casos de vulnerabilidad económica con un 20% adicional, con un incremento en el montante de la subvención de 4.550 euros, por lo que las ayudas pueden llegar hasta los 12.650 euros cuando además las actuaciones sean integrales y complementarias.

AYUDAS A ACCESIBILIDAD

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha creado una línea de ayudas para la mejora de accesibilidad de las viviendas, que contará con un presupuesto de 1,25 millones de euros para financiar actuaciones que eliminen barreras arquitectónicas o equipamientos que mejoren la autonomía personal.

Según ha explicado la consejera, estas ayudas van dirigidas tanto a personas propietarias como usufructuaria de viviendas, unifamiliares o edificios residenciales. El requisito de las actuaciones es que tienen que haberse llevado a cabo desde el 1 de enero de 2022 hasta el 29 de diciembre de 2025, y se priorizan las viviendas construidas antes de 2006.

Las ayudas incluyen instalación de rampas, salvaescaleras, automatismos en puertas, videoporteros accesibles, domótica o grúas, aunque también otro tipo de obras de adaptación en el interior de los hogares, en baños o cocinas. Tendrán un máximo subvencionable del 80% de la actuación con un tope de 15.000 euros a las viviendas unifamiliares y 6.000 en viviendas dentro de edificios colectivos.

El plazo de solicitud de estas ayudas está abierto hasta el 29 de diciembre de 2025.