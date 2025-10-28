Previsión meteorológica para este miércoles 29 de octubre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha, cielos cubiertos, así como brumas y bancos de niebla en zonas elevadas de la mitad norte. Se esperan lluvias y chubascos generalizados, localmente fuertes en el oeste, que serán persistentes en la mitad oeste y en el nordeste, y que pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormentas.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso localmente notable salvo en zonas altas; mientras que las máximas sufrirán un descenso, salvo en el cuadrante sureste donde experimentarán pocos cambios, y con un posible descenso notable en el oeste. El viento del sur soplará flojo, aumentando a moderado en zonas altas y en el suroeste, donde girará al final a oeste.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 22 grados en Albacete, entre los 13 y los 21 en Ciudad Real, entre 12 y 16 grados en Cuenca, entre 12 y 17 grados en Guadalajara y entre 13 y 18 grados en Toledo.