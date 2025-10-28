Desvelados los Premios Solidarios de la ONCE en Castilla-La Mancha

La Unidad Militar de Emergencias (UME), la Confederación Regional de Asociaciones de Vecinos de Castilla-La Mancha (CAVE-CLM), la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Castilla-La Mancha (ClamCoop), la Agencia EFE de Castilla-La Mancha y Crispulo Doñoro son los ganadores de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Castilla-La Mancha 2025.

Los premiados recogerán sus galardones en una gala que tendrá lugar el próximo día 19 de noviembre a las 18.00 horas, en el Teatro de Rojas de Toledo, según informa el grupo en nota de prensa, que explica que estos premios son el máximo reconocimiento que ONCE concede a nivel autonómico, distinguiendo a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que, más se hayan comprometido desde sus diferentes ámbitos de actuación a llevar a cabo una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la Cultura Institucional del Grupo Social ONCE y la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del Tercer Sector.

Así, en la categoría de Administración Pública, el Premio Solidarios es para a la Unidad Militar de Emergencias (UME), en su 20º aniversario «al consolidarse como una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía, gracias a su vocación de servicio, preparación técnica y capacidad de respuesta inmediata ante catástrofes y emergencias».

En el apartado de Institución, Organización, Entidad, ONG, el galardón es para la Confederación Regional de Asociaciones de Vecinos de Castilla-La Mancha (CAVE-CLM) «por su trabajo en la articulación y defensa del movimiento vecinal representando un modelo de participación ciudadana activa y solidaria».

A el ámbito de la Empresa a la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Castilla-La Mancha (ClamCoop), «por su impulso de la economía social a través de la creación de cooperativas de trabajo asociado para transformar el tejido empresarial castellanomanchego y hacerlo más innovador, amable y sostenible».

En el apartado de Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación se premia a la Agencia EFE de Castilla-La Mancha, «por abordar desde hace cuatro décadas, desde una perspectiva social el periodismo de agencia y dar traslado al resto de medios de comunicación la información generada por el tercer sector, de forma veraz y rigurosa, lo que refuerza su perfil como agente de transformación social».

Finalmente, en la categoría de Persona Física, el reconocimiento es para Crispulo Doñoro, «por su apoyo al sector social de la discapacidad con un proyecto modesto desde el ámbito rural, pero con impacto, con la creación de la Fundación Virgen de la Fuensanta de Miñana (Guadalajara) que tiene como objetivo el impulsar desde una zona despoblada la integración en la sociedad de las personas con discapacidad».

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Castilla-La Mancha 2025 lo han formado el director general de Discapacidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Francisco José Armenta; el director de Radio Castilla-La Mancha, Oscar García; el presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla La Mancha, José Antonio Romero; la consejera general de Coordinación Institucional y Movimientos Sociales de la ONCE, Bárbara Palau; el delegado ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández; y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, José Martínez.