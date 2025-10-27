Previsión meteorológica para este miércoles 28 de octubre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso, aumentando a intervalos nubosos por la mañana y a cubierto al final. Brumas al final del día en el sur y en el tercio occidental acompañadas de bancos de niebla dispersos en sus zonas altas.

Habrá precipitaciones débiles a moderadas a partir de media tarde que avanzan desde el oeste, poco probables en el tercio oriental y más probables y localmente más intensas en el occidental.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso y pocos cambios en La Mancha y el sureste, y las máximas en ligero ascenso, más acusado en zonas bajas del sur y con pocos cambios en el extremo sureste. El viento soplará flojo variable tendiendo al sur y sureste por la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 21 grados en Albacete, entre los 6 y los 23 en Ciudad Real, entre 5 y 20 grados en Cuenca, entre 6 y 21 grados en Guadalajara y entre 5 y 23 grados en Toledo.