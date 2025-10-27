Importante inversión de Castilla-La Mancha en la financiación de seis proyectos del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos

El Gobierno de Castilla-La Mancha está destinando más de 1,1 millones de euros para financiar seis proyectos del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC).



La directora de la Agencia de Investigación e Innovación, Charo Serrano, ha visitado el proyecto ‘Biodiversidad y enfermedades emergentes: Patógenos compartidos en comunidades complejas de hospedadores’, cuyo investigador principal es Ramón Christian Gortazar.



Charo Serrano ha indicado que estos seis proyectos, que han sido financiados por el Gobierno regional, pertenecen a las convocatorias de 2021 y 2023 y la previsión es que se pueda ampliar a nuevos proyectos en la convocatoria de 2024.



La directora de la Agencia de Investigación e Innovación ha explicado que “el proyecto que ha visitado busca la prevención de infecciones compartidas entre fauna silvestre, animales domésticos y personas, y para ello aplica principalmente técnicas de muestreo no invasivas, como las mallas de fototrampeo para caracterizar comunidades animales o el muestreo de ADN ambiental para la vigilancia sanitaria.



Asimismo, ha indicado que este proyecto, en concreto, “se desarrolla parcialmente en zonas de Inversión Territorial Integrada (ITI) y su temática se alinea con prioridades de I+D+i nacionales y europeas, aportando soluciones que benefician a la biodiversidad, a la salud y a la sociedad, y reforzando el liderazgo de Castilla-La Mancha en el ámbito de la Medicina de la Conservación”.



Este proyecto interdisciplinar contribuye a la Estrategia Regional de Especialización Inteligente (S3) y a los sectores de especialización Agroalimentario, Patrimonio Natural y Salud.