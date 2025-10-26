Previsión meteorológica para este lunes 27 de octubre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados, aunque no se descarta nubosidad baja en el tercio sur de madrugada y durante las primeras horas del día, que daría lugar a brumas y bancos de niebla.

Las temperaturas mínimas irán en descenso, las máximas en ascenso en zonas altas y sufrirán pocos cambios en el resto. Se esperan heladas débiles en zonas altas de los Sistemas Central e Ibérico y en Parameras de Molina. El viento será flojo con predominio de la componente norte en la mitad este y variable en el resto.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 21 grados en Albacete, entre los 7 y los 21 en Ciudad Real, entre 2 y 19 grados en Cuenca, entre 5 y 19 grados en Guadalajara y entre 7 y 22 grados en Toledo.