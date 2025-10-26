Fuerte participación de ayuntamientos de Castilla-La Mancha en la Red de Artes Escénicas y Musicales

Alrededor de 240 ayuntamientos de Castilla-La Mancha se suman a la Red de Artes Escénicas y Musicales para las temporadas ‘Circuito 2026’ y ‘Primavera-otoño 2026’.



La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha realizado este anuncio durante su asistencia a la XI edición de Mercartes, el Mercado de las Artes Escénicas, que ha contado con la presencia de las 17 comunidades autónomas.



Carmen Teresa Olmedo ha detallado que las resoluciones de ambas temporadas van a ser publicadas el próximo martes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el caso de ‘Circuito 2026’ serán un total de 137 ayuntamientos los que se han sumado.



Por provincias, un total de 30 ayuntamientos pertenecen a la provincia de Albacete, 17 a la de Ciudad Real, 43 consistorios son de la provincia de Cuenca, diez son de la provincia de Guadalajara y 37 de la provincia de Toledo.



En el caso de la temporada ‘Primavera-Otoño 2026’ son 98 ayuntamientos, de los cuales un total de 27 son de la provincia de Albacete, 21 de la provincia de Ciudad Real, 19 de la provincia de Cuenca, siete de la provincia de Guadalajara y 24 de la provincia de Toledo.



La viceconsejera de Cultura y Deportes ha resaltado que desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page en el año 2015 se han destinado a la Red de Artes Escénicas y Musicales más de once millones de euros.



Mercartes se ha celebrado estos días en Valladolid con la presencia de compañías, empresas productoras, distribuidores, autores, o programadores en una cita que ha alcanzado los 1.400 inscritos y 1.850 citas de negocio concertadas.