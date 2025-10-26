El PP de Castilla-La Mancha reitera su petición de información sobre el cribado de cáncer de mama en Talavera de la Reina

El PP de Castilla-La Mancha ha reiterado este domingo su petición de información sobre la paralización del cribado de cáncer de mama en Talavera de la Reina desde mayo hasta octubre por el cierre de la empresa que había las pruebas, y ha acusado de «falta de transparencia» al Gobierno regional.

En declaraciones a los medios de comunicación en Almansa (Albacete) y de las que ha informado el PP de Castilla-La Mancha en una nota de prensa, la diputada ‘popular’ en las Cortes Tania Andicoberry ha exigido explicaciones y «soluciones inmediatas» ante esta situación.

Andicoberry ha criticado la “irresponsabilidad y falta de transparencia” del Gobierno regional ante la situación del cribado de cáncer de mama en la zona sanitaria de Talavera de la Reina y ha afirmado que el PP regional «mostró desde el primer momento su preocupación ante la noticia que el Ejecutivo autonómico negó calificándola de bulo».

«Desde el PP no hemos hecho otra cosa más que pedir información y frente a eso nos encontramos sorprendentemente a un Gobierno que negaba la mayor y acusaba que dicha noticia era un bulo. Es incomprensible que se pretenda restar importancia a algo tan grave como retrasar una prueba de detección precoz del cáncer de mama. La detección precoz es vital y no es lo mismo hacerse una mamografía seis meses antes o después», ha señalado Andicoberry.

Asimismo, ha criticado que, desde finales de mayo que fue cuando cerró la empresa de forma repentina hasta octubre -cuando se ha retomado el programa de detección precoz de cáncer de mama en Talavera-, el Gobierno regional «no ha hecho absolutamente nada».

Por ello, ha considerado que el presiente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, «debe dar la cara, hablar con las mujeres afectadas y explicar qué ha pasado», pues ha opinado que «las pocas palabras con referencia a esta noticia han sido para mentir».

Asimismo, Andicoberry ha considerado que el «oscurantismo» del Ejecutivo autonómico es “una constante” y ha pedido «soluciones inmediatas, más trabajo, transparencia y honestidad».