Así es la agenda de García-Page para este lunes

El jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, va a inaugurar, este lunes, el I Foro Regional de Turismo, que se desarrollará durante dos jornadas en el parque Puy du Fou de la capital castellanomanchega y que celebra esta primera edición con el objetivo de impulsar la modernización de las empresas turísticas, abordar el cuidado y preservación del patrimonio, la promoción de un turismo sostenible y la captación de nuevos visitantes, entre otras cuestiones.

De este modo, el Gobierno de la Comunidad Autónoma impulsa este encuentro dirigido a todos los agentes del sector turístico, como empresas de alojamiento y servicios, asociaciones y entidades, profesionales y administraciones; y que acogerá distintas ponencias centradas en la utilización de nuevas tecnologías, el desarrollo del marketing turístico, la gastronomía o la importancia del turismo en la lucha contra la despoblación, entre otras.

Asimismo, Emiliano García-Page presidirá la entrega de los Premios Regionales de Turismo de Castilla-La Mancha 2025, en reconocimiento a las mejores iniciativas turísticas de Castilla-La Mancha, que hayan destacado por su carácter innovador, por su sostenibilidad o por su éxito en la promoción de destinos en la región.

Todo ello en el marco de la celebración de este I Foro Regional de Turismo, en cuya inauguración, el presidente estará acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; y por el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez, entre otras autoridades.