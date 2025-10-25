Previsión meteorológica para este domingo 26 de octubre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha, cielo cubierto, disminuyendo a poco nuboso o despejado en la segunda parte del día salvo en el tercio sur donde todavía al final se encontrarán intervalos nubosos. Brumas matinales y vespertinas en zonas de sierra y montaña y zonas aledañas acompañadas de nieblas dispersas en sus zonas altas.

Se esperan lluvias débiles generalizadas y chubascos que no se descartan localmente fuertes, avanzando de noroeste a sureste a lo largo de la jornada tendiendo a remitir en la mitad norte por la tarde.

Temperaturas mínimas en descenso, poco acusado en las provincias del sur y localmente notable en la Serranía de Cuenca, La Alcarria, y norte de Guadalajara; las mínimas tendrán lugar al final del día. Máximas en descenso, localmente notable en amplias zonas del centro y sur. Heladas débiles al norte de la Serranía de Cuenca y sur de Parameras. Viento flojo con predominio de la componente oeste en las provincias del sur y de la componente norte en el resto.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 20 grados en Albacete, entre los 12 y los 20 en Ciudad Real, entre 4 y 18 grados en Cuenca, entre 8 y 19 grados en Guadalajara y entre 10 y 21 grados en Toledo.