Murcia asegura que el fallo del Supremo «permite a Pedro Sánchez seguir con su plan de recortar el trasvase Tajo-Segura»

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de Murcia, Sara Rubira, ha afirmado este sábado que la decisión del Tribunal Supremo, que ha desestimado el recurso del Ejecutivo murciano para que se revisasen los planes hidrológicos del Tajo y el Segura, «permite a Pedro Sánchez seguir con su plan de recortar el trasvase Tajo-Segura”.

Durante una visita a Jumilla, Rubira ha afirmado que se trata de «un recorte que se produce con la connivencia y aprobación del secretario general del PSOE y delegado del gobierno en Murcia, Francisco Lucas, que votó en el Congreso de los Diputados en contra de blindar el trasvase».

“Si hubiera salido adelante el blindaje del trasvase en el Congreso, seguramente hoy no tendríamos esta amenaza sobre nuestros regantes. Si ese día hubiera defendido el Trasvase, hubiera defendido a los regantes, hubiera defendido a nuestros agricultores y productores, y hubiera defendido el modelo de la Región de Murcia de crear empleo, prosperidad y desarrollo, hoy, seguramente, los regantes no tendrían esta amenaza de incertidumbre en sus vidas”, ha afirmado Rubira.

El Tribunal Supremo ha desestimado este viernes el recurso interpuesto por el Gobierno de la Región de Murcia contra el real decreto 35/2023 que revisa los planes hidrológicos de, entre otros, el Tajo y el Segura, con el objetivo de revertir el primero de ellos para evitar recortes en el agua trasvasable.

Así, la sentencia del Supremo rechazaba la demanda interpuesta por el Gobierno murciano en abril de 2023 contra el real decreto que fijaba los nuevos planes hidrológicos.

La consejera de Agricultura ha asegurado este sábado que el Ejecutivo autonómico seguirá «dando la batalla y abrirá todas las vías que sean necesarias para intentar revertir una situación que es injusta, que no tiene justificación técnica ni científica y que solo atiende a criterios sectarios, partidistas e ideológicos de Pedro Sánchez”, ha concluido.